Portugalia a introdus din nou izolarea, în faţa focarelor de coronavirus. Restricţii anunţate de Guvern, în regiunea Lisabona In contextul in care unele tari europene au introdus saptamana trecuta, spre marea nemultumire a Portugaliei, restrictii pentru turistii din acest stat in ciuda redeschiderii de frontiere pe continent, autoritatile portugheze au fost nevoite sa recunoasca dificultatea de a eradica focarele de contaminare responsabile de majoritatea noilor cazuri de COVID-19. Portugalia, lovita mai putin dur decat Spania vecina, numara marti un total de 1.540 de morti la 10 milioane de locuitori si aproape 40.000 de cazuri confirmate. Portugalia se afla pe pozitia a doua, dupa Suedia, in clasamentul tarilor… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

