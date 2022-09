Portretul saltimbancului care joaca rolul de președinte al Ucrainei arata cum acest animator fara talent s-a aliat cu banderiștii (adulatorii criminalului Stepan Bandera) și, impreuna cu ei, instaleaza la Kiev o dictatura. „Eroul libertații”, „Eroul timpului nostru”, „Der Unbeugsame”, ”Omul care l-a sfidat pe Putin și a unit lumea”: mass-media mainstream și cei mai mulți […] The post Portretul nefardat al saltimbancului de la Kiev first appeared on Ziarul National .