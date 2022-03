Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris vine in Romania pentru prima data in calitate de vicepreședinte al Americii. Al doilea om al Statelor Unite se afla intr-un scurt turneu de cateva zile in Europa de Est in contextul razboiului din Ucraina. Joi, Harris a fost in Polonia unde s-a intalnit cu președintele Andrzej Duda, iar…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Kamala Harris vine in vizita oficiala in Romania in contextul amenințarilor de securitate produse de razboiul de agresiune pe care Rusia l-a inceput impotriva…

- Politia Capitalei le recomanda conducatorilor auto ca vineri, intre orele 12.00 – 17.00, sa evite deplasarea pe DN 1, in contextul in care vor fi instituite o serie de masuri generate de vizita la Bucuresti a vicepresedintelui Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris. „Autoritatile implicate au in…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, vine in Romania, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina. Potrivit unor surse de la Casa Alba, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va face o vizita, saptamana viitoare, in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica cu vice presedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris.In cadrul dialogului, a fost analizata situatia de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. Vice presedintele SUA a transmis multumiri…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a avut o convorbire telefonica cu vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris. Cei doi au discutat despre impactul razboiului din Ucraina si necesitate acordarii de sprijin guvernului si poporului vecin impotriva agresiunii militare ruse.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut o convorbire telefonica cu vice-presedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, context in care fost confirmata decizia ambelor guverne de a continua sprijinul acordat guvernului si poporului ucrainean impotriva agresiunii militare ruse.

- Doug Emhoff, soțul vicepreședintei Statelor Unite, a fost evacuat marți dintr-un liceu unde a participat la un eveniment public dupa o alerta de securitate, potrivit jurnalistilor prezenți la fața locului, scrie AFP.„Al doilea domn”, titlul sau oficial, a fost luat la 7:18 p.m. GMT de…