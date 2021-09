Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de oferte imobiliare in tara si strainatate vor fi disponibile in perioada 10 - 12 septembrie 2021, la primul targ imobiliar organizat in ultimii doi ani, anunta organizatorii Targul National Imobiliar - TNI. Organizat la Palatul Parlamentului, vizitatorii vor avea acces in cadrul expozitiei…

- Petre Geamanu, fratele lui Sandu Geamanu, și Eugen Preda, liderul ”clanului luptatorilor”, sunt vizați in aceasta dimineața de percheziții ale DIICOT, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare. Acuzațiile care li se aduc sunt camata și șantaj. ”Clanul luptatorilor” face legea in Sectorul 6 al Capitalei.…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a anuntat zece noi cazuri cu varianta Delta. Patru dintre cele zece persoane infectate au calatorit in Dubai, Franta, Spania si Olanda. DSP Constanta a transmis, luni, ca au fost confirmate zece noi cazuri cu varianta Delta. “Zece noi cazuri au fost…

- Adevarata masura a puterii de cumparare a europenilor se observa analizand salariul mediu net pe fiecare țara in parte, din spațiul comunitar. Practic, salariul mediu net din fiecare țara membra UE arata cu ce salarii traiesc europenii.Datele statistice europene arata ca, cel mai mare salariu mediu…

- Indiferent daca esti in cautarea unei idei de business, a unei proprietati imobiliare, a unui concert sau a unui muzeu, Bucurestiul este un oras al oportunitatilor, iar vibe-ul de oras cosmopolit este omniprezent. Iar daca esti in cautarea acelui loc caruia sa-i spui, cu drag, acasa, a venit momentul…

- Consiliul Național pentru Situații de Urgența a decis modificarea listei țarilor considerate de Romania cu risc emidemiologic ridicat, ca uramre a creșterii sau scaderii incidenței in unele state.

- Cristian Popescu Piedone este de parere ca Sectorul 5 are nevoie de ”multiple proiecte și imediate”, pentru a intra in rand cu celelalte sectoare ale Bucureștiului, susține edilul in cadrul unui interviu pentru News Bucuresti. In acest sens, edilul Sectorului 5 face demersuri sa primeasca…