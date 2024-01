Portmoneu plin cu bani furat într-o sală de jocuri, din Deva Doi tineri de 19 și 21 de ani sunt cercetați pentru furtul unui portofel cu carduri, in care se afla și o suma de peste 10.000 de lei, ce a fost lasat nesupravegheat de o tanara de 24 de ani, pe un aparat intr-o sala de jocuri, din Deva. Potrivit celor de la IPJ Hunedoara, a fost recuperata doar o parte din valoarea prejudiciului, urmand a se cerceta cazul și recupera suma. „La data de 18 ianuarie 2024, in jurul orei 02:30, la sediul Poliției Municipiului Deva s-a prezentat o tanara in varsta de 24 ani, care a reclamat faptul ca, la data de 17 ianuarie a.c., in intervalul orar 21:30-22:00,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Hunedoara a ramas fara pistol in timp ce incerca sa rețina un barbat care a facut scandal, in localitatea Crișcior. ”La data de 7 ianuarie 2024, in jurul orei 18:00, Poliția Municipiului Brad a fost sesizata cu privire la faptul ca la un local public din comuna Crișcior are loc o…

- Noua persoane au fost retinute, iar pentru alte doua a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, in dosarul aparatelor de jocuri de noroc fraudate informatic. Audierile au fost efectuate de procurorii DIICOT Caras-Severin intr-un dosar care vizeaza fraudarea unor aparate de jocuri de noroc de…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- La data de 06 decembrie 2023, in jurul orei 22:15, la sediul Poliției Municipiului Deva s-a prezentat un tanar in varsta de 23 de ani, din municipiul Deva, care a reclamat faptul ca, in intervalul orar 21:20 – 21:30, in timp ce se deplasa in apropierea unui parc de pe strada Liliacului, din municipiul…

- CARAȘ-SEVERIN – Vorbind despre cați polițiști avem și cați ne-ar trebui, șeful Poliției județului a declarat ca numarul acestora a crescut in ultimul an, media de varsta a acestora fiind de 35 de ani! Legat de capitolul resurse umane, șeful inspectoratului, comisar-șef de poliție Catalin Georgescu,…

- In data de 06 noiembrie 2023, in jurul orei 10:00, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de un barbat cu privire la faptul ca tatal sau, ARDEAN EMIL (foto), in varsta de 74 ani, in data de 30 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau, din Oraștie, și…

- Doi tineri din judetul Brasov sunt cercetati sub control judiciar pentru infractiunea de furt calificat, dupa ce au furat un caine din rasa ciobanesc de Bucovina din curtea unei case. In urma anchetei, politistii au gasit animalul in curtea unuia dintre suspecti, potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate…