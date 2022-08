Stiri pe aceeasi tema

- Forțele aeriene din Taiwan (AAF) au desfașurat inca opt avioane de lupta Mirage-2000 de fabricație franceza intr-o baza militara din sud-estul insulei. Ziarul Zhongguo Shibao relateaza despre intarirea gruparii de luptatori inaintea unei posibile vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților…

- Potrivit agenției centrale de știri din Taiwan, care citeaza Comitetul pentru agricultura din Taiwan, acțiunile sunt interpretate ca o masura de retorsiune pentru o probabila vizita la Taipei a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In timp ce președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, se indrepta marți spre Taipei, pe fondul intensificarii avertismentelor din partea Chinei, patru nave de razboi americane, inclusiv un portavion, erau poziționate in apele de la est de insula in cadrul unor desfașurari "de rutina".…

- Avioane de lupta chineze au zburat marți aproape de așa-numita „linie mediana” care separa stramtoarea Taiwan. Pe langa avioanele de lupta, Beijingul a trimis mai multe nave militare in apropiere de linia de demarcație neoficiala dintre China și Taiwan, o acțiune neobișnuita și considerata „extrem de…

- Oficialii administrației Biden avertizeaza China sa nu ia masuri de escaladare pe fondul eventualei vizite a președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, in Taiwan, subliniind ca aceasta nu ar marca o schimbare in politica externa americana, relateaza CNN.

- China si-a declarat miercuri opozitia ferma fata de o potentiala vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, si a avertizat ca Washingtonul ar trebui sa isi asume „toate consecintele”. Intre timp, la Washington, oficiali din administrația Biden…

- Armata chineza nu va ramane pasiva daca Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, va face o vizita in Taiwan asa cum și-a aratat intenția, a avertizat marti un purtator de cuvant al ministerului apararii de la Beijing.

- China a transmis avertismente puternice pe cale privata catre administrația Biden in privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie Reuters, preluand Financial Times.