In fiecare an, pe 11 noiembrie, la ora 11:11 sau 23:11, Universul ne zambește și ne deschide ușa catre o oportunitate unica și extraordinara. Cunoscut drept portalul Magic 11:11, fenomenul cosmic este privit ca fiind un catalizator al schimbarii și al transformarii personale, oferindu-ne șansa de a ne elibera de trecut și de a aduce schimbari pozitive in viețile noastre. Ce spun numerologii despre portalul 11:11 Portalul 11:11 aduce in sufletele noastre puterea de a renunța la trecut. Se spune ca acest moment special ofera o oportunitate unica de a ne elibera de bagajele vechi, care nu fac nimic…