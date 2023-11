Porsche își pregătește fabrica principală pentru producția de mașini electrice Porsche arata ca ia in serios electrificarea, motiv pentru care anunța imbunatațiri la fabrica sa principala din Stuttgart-Zuffenhausen, casa legendarelor modele 911, 718 Cayman și Boxster. Dupa intarzierile repetate, cauzate in cea mai mare parte de problemele de dezvoltare ale platformei software, Porsche se pregatește pentru lansarea vehiculelor sale electrice de noua generație incepand de anul viitor. Vorbim despre modelul electric... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

