Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat sase migranți din India si doi din Pakistan, care intenționau sa ajunga ilegal in vestul Europei, cu sprijinul a doi romani. Cele doua calauze sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand sa fie dispuse masurile legale…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat sase migranți din India si doi din Pakistan, care intenționau sa ajunga ilegal in vestul Europei, cu sprijinul a doi romani. Cele doua calauze sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand sa fie dispuse masurile legale…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat sase cetateni din India si doi din Pakistan care intenționau sa ajunga ilegal in vestul Europei, cu sprijinul a doi cetateni romani. Cele doua calauze sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic…

- Potrivit OMS, numarul infectiilor la nivel mondial a crescut cu 12% (peste 3,4 milioane de cazuri) in perioada 12-18 iulie, adica aproape o jumatate de milion de cazuri in plus pe zi, in timp ce numarul deceselor a ramas stabil. In ultima saptamana, au fost raportate 57 000 de decese cauzate de COVID-19…

- Suspendarea sa aplica tuturor cainilor, inclusiv pui, caini pentru sustinerea emotionala si caini care au calatorit in afara SUA si revin din tari cu risc ridicat. Sunt incluti de asemenea si cinii care sosesc din alte tari, daca s-au aflay intr-o tara cu risc ridicat in cele sase luni anterioare. CDC…

- Fostul premier francez François Fillon a fost propus în consiliul de administratie al unui grup petrolier public din Rusia, Zarubezhneft, conform unui decret al guvernului rus facut public vineri seara, relateaza AFP. Prim-ministru al Frantei între 2007 si 2012, Fillon…

- Chiar daca Europa și SUA se bucura de succesul campaniilor de vaccinare și iși relaxeaza restricțiile, virusul care a declanșat pandemia COVID nu va mai disparea, scriu șase experți in epidemiologie și sanatate publica intr-o analiza publicata de revista Foreign Affairs . De aceea, spun ei, omenirea…

- Doua grupuri de migranți, unul care incerca sa intre ilegal in Romania din Serbia, altul care incerca sa iasa ilegal din Romania spre Ungaria, au fost oprite de polițiștii de frontiera noaptea trecuta. „In data de 11.06.2021, ora 04.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…