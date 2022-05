Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump considera, la fel ca presedintele actual al SUA, Joseph Biden, ca in Ucraina au loc acte de "genocid" comise de armata rusa, informeaza publicatia The Hill. "Ceea ce se intampla acum este genocid", a afirmat Donald Trump intr-un interviu acordat postului de…

- UPDATE 8:20 Orașul Avdiivka, din regiunea Donețk, ar fi fost fost bombardat cu muniții cu fosfor. Un ofițer ucrainean a distribuit fotografii cu urmarile atacului și a descris situația drept "o nebunie”. #BuzzFeed News correspondent Christopher Miller reports that #Russia is once again using banned…

- John Sullivan, ambasadorul Statelor Unite in Federația Rusa, a acordat un interviu pentru ”Novaya Gazeta”, in care a raspuns la mai multe intrebari incomode. Deși ziaristul care l-a intervievat e parte a unei redacții de opoziție fața de regimul Putin, reporterul nu a ezitat sa-l intrebe pe ambasador…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, si Joseph Biden, presedintele Statelor Unite, au condamnat joi seara, cu ocazia summitului de la Bruxelles, razboiul "nejustificat si neprovocat" lansat de Rusia impotriva Ucrainei si au pledat pentru intensificarea cooperarii transatlantice.…

- O confruntare directa intre fortele americane si ruse in conflictul din Ucraina trebuie evitata, intrucat ar putea conduce la un Al Treilea Razboi Mondial, a avertizat presedintele Statelor Unite, Joe Biden.„Vreau sa fiu clar: vom apara fiecare centimetru din teritoriul NATO cu toata puterea unui NATO…

- A doua zi a invaziei ruse in Ucraina a continuat vineri cu un asalt in Capitala și imprejurimile sale, dar și in alte orașe. Another video from #Odessa . pic.twitter.com/O3ESBBdN6P — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022 UPDATE Președintele ucrainean Volodimir Zelensky s-a filmat pe o strada din Kiev,…

- Rusia va plati "un pret extrem de mare" in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat vineri seara presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, cerand Moscovei sa revina la masa negocierilor.