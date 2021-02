Poporul care se bazează pe Dumnezeu pentru a scăpa de virus In aceasta țara nu a fost identificat niciun caz Covid, din aprilie.2019. Teoretic…Iar convingerea autoritaților este ca țara s-a eliberat de coronavirus datorita rugaciunilor. Este vorba despre Tanzania, țara care are un mod de abordare a pandemiei diferit de restul lumii. Ministrul Sanatații din aceasta țara refuza sa solicite vaccinuri, sau sa profite de cele 2 milioane de doze care au fost rezervate prin mecanismului Covax (care face posibila furnizarea de doze țarilor sarace), potrivit France Inter. Și discursul președintelui Magufuli este „pe tema”: .„Solicit ferm Ministerului Sanatații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

