- Romgaz a finalizat luni achizitia participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, a anuntat compania romaneasca printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primul proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra ar putea fi grabit, in contextul in care criza gazelor naturale se agraveaza in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep, scrie Agerpres . Romgaz SA, care…

- ”In aceasta sesiune parlamentara, liderii coalitiei au promis ca Legea offshore va fi aprobata si trimisa la promulgare. Avem deja astazi votul covarsitor pentru lege, in Senat si sunt convins ca intr-o saptamana, maxim doua, o vom avea aprobata si in Camera Deputatilor. Este posibil ca saptamana viitoare…

- La finalul anului 2026 ar trebui sa putem folosi primele cantitați de gaze scoase din Marea Neagra și sa devenim, astfel, o țara independenta energetic. Sunt declarații facute de autoritați la semnarea unei tranzacții uriașe, de un miliard de dolari, prin care compania de stat Romgaz preia partea americanilor…

- Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a declarat ca Romania va deveni independenta energetic și un jucator important pe piața de energie. Afirmația a fost facuta in contextul in care a fost semnat contractul de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente…

- Virgil Popescu: In 2027 va fi pus in funcțiune primul reactor modular SMR Virgil Popescu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (4 mai, ora 8:29) - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - Romgaz, cel mai mare producator…

- “Practic, statul roman, prin Romgaz, devine parte a acestui consortiu, impreuna cu cei de la OMV-Petrom, pentru extragerea gazelor din perimetrul de adancime, cel mai mare perimetru descoperit pana acuma. Acolo putem vorbi de pana la cel putin 100 de miliarde de metri cubi, vorbim de o cantitate de…

- „Pana acum se discuta de securitatea energetica, insemna ca avem de unde sa aducem, oricand. (...) Romania vrea mai mult decat atat, pentru ca poate, are resurse si poate: independenta care inseamna si securitate, dar inseamna sa isi si sustina consumul din productia proprie. Asta imi doresc pentru…