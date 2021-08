Popa prins beat la volan a dat vina pe vinul de impartasanie Un preot din județul Constanța prins ca s-a urcat la volan dupa ce bause a dat vina pe vinul de impartașanie. Acesta a cerut instantei ca amenda sa fie transformata in avertisment. Preotul susține ca a fost oprit de poliție, conducand autoturismul personal și i-a fost comunicat ca in urma testarii cu aparatul etilotest a […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

