RESITA – Reabilitarea si modernizarea strazilor secundare din oras se va face etapizat si concomitent in mai multe zone ale orasului. In Micro IV, am fost abordat in acest weekend si intrebat: „Domnule, de ce nu scrieti de strazile astea ceva? Cand le asfalteaza? Ca-mi rup masina zilnic pe ele“. Si eu circul cu masina tot pe aceleasi strazi si o simt cum se chinuie prin gropi. Ma mai scapa cate o suduiala si imi pun si eu aceasta intrebare. Pe urma, la rece, ma gandesc ca orasul asta e mult mai mare. Are 326 de strazi, in lungime totala de 250 km. Si atunci incerc sa ma pun in pielea primarului.…