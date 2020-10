Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii National a Romaniei, a anuntat ca intrarea in plata a pensiilor majorate cu 40%, dar si a altor cheltuieli care nu au sustinere bugetara, ar putea duce la un deficit bugetar record de 11%, transmite Agerpres. Cristian Popa a avertizat ca…

- Show-ul de televiziune Cerbul de Aur 2020 #GENERATII va fi difuzat de postul TVR 1, pe 13 septembrie, de la ora 21.00, potrivit news.ro.Editia de anul acesta a concursului si festivalului Cerbul de Aur, a XX-a, trebuia sa aiba loc la Brasov in perioada 20 - 23 august, insa Consiliul de Administratie…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat de la 2,06% la 2,05%. Acesta este un nou minim al ROBOR la sase luni consemnat de la 1 ianuarie 2018. Pe 5 august, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, de la…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) a organizat cea de-a patra ediție a dezbaterii lunare online ”Pulsul Pieței Financiare”. Primele concluzii ale reprezentanțiilor Bancii Naționale a Romaniei, CFA Society Romania și OTP Asset Management sunt ca politica fiscala va…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei intrunit in ședința de miercuri a hotarat reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an de la 1,75 la suta pe an...