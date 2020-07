Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile si tarifele de acces la canalizatia subterana pentru retelele publice de comunicatii electronice din Targu Mures au fost aprobate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si pornesc de la 0,36 de lei pentru fiecare metru liniar/an.Canalizatia…

- Traficul de internet si date, inregistrat in Romania in perioada starii de urgenta, a crescut, in medie, cu 26% comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii intervalului cu restrictii, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca bugetul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a fost aprobat prin ordonanta de urgenta, una dintre prevederi fiind transferul la bugetul statului a unei sume de aproximativ 700 de milioane de lei din rezervele…