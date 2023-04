Stiri pe aceeasi tema

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Formația timișoreana Dordeduh a anunțat ca va susține cateva concerte in Europa, primul lor eveniment din aceasta serie de recitaluri urmand sa se desfașoare in capitala Norvegiei, Oslo, in cadrul festivalului Inferno Music Festival. Muzicienii timișoreni vor canta in 7 aprilie la celebrul festival,…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va oferi in acest an, ca și in precedenții, un amplu program de sprijin, format din sesiuni de pregatire pentru examenul de bacalaureat, webinare de dezvoltare personala și consiliere individuala in cariera, destinat elevilor din intreaga țara. UVT vine in sprijinul…

- Formația Vunk a inceput turneul „Tu și dragostea”, care ii va purta prin toata țara la inceputul acestui an, iar printre lista orașelor unde vor canta se numara Timișoara și Arad. Concertul din Timișoara va avea loc miercuri 1 martie de la ora 19.30 la Sala Capitol. „Ne prinde primavara intre Arad și…

- Ricardo Caria, portughezul care zilele trecute a sarbatorit „majoratul“ de cand s-a stabilit in Romania a revenit in Timișoara la sfarșitul saptamanii trecute la Porto Arte, unde artistul a susținut nu mai puțin de trei concerte in fața unui public cat se poate de entuziast, care a degustat pe deplin…

- Amatorii de tango aregntinian sunt invitați la spectacolul „From Buenos Aires with love“, o aventura multiculturala a caror protagoniști romani și argentinieni și-au unit talentul și dragostea lor pentru acest fenomen numit tango ! Cu acest prilej se vor afla pentru prima data la Timișoara , muzicienii…

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.