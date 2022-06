Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie vine cu multe probleme la locul de munca pentru nativii unei dintre zodii. Astrele nu s-au poziționat bine pentru una dintre zodii in ceea ce privește sfera profesionala, in perioada urmatoare. Ii așteapta zile dificile la job.

- Deteriorarea cablajului masinilor ar putea duce la declansarea airbagurilor ”mai tarziu decat a fost proiectat”, ceea ce ar putea duce la ranirea persoanelor din vehicul, potrivit unui raport al Administratiei Nationale pentru Siguranta Traficului din SUA. Problema cablajului ar putea cauza, de asemenea,…

- Rusia a avertizat din nou, joi, ca tarile care trimit arme Ucrainei, printre care a mentionat Slovacia, isi creeaza singure probleme in mod direct. Purtatorul de cuvant al MAE rus a comentat informatiile cu privire la faptul ca Bratislava ar fi autorizat trimiterea in Ucraina a unor sisteme antiaeriene…

- Mai mulți studenți ai Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au protestat ieri in fața sediului instituției, din cauza deciziei ministerului Educației de a renunța instant la cursurile online, ca urmare a

- Azi s-ar putea sa fim mai agitați in relațiile cu cei din jur, mai ales cu cei dragi și apropiați sufletului nostru. Asta din cauza opoziției pe care o formeaza Luna din Leu cu conjuncția Venus-Marte din Varsator. Ar fi recomandat sa facem lucruri care ne fac placere, sa ne preocupam mai mult de hobby-urile…

- Toate mașinile moderne sunt prevazute cu martori de bord, acele semnale de avertizare luminoase care semnaleaza diverse defecțiuni sau erori care pot aparea la unele sisteme din dotarea acestora. Martorii de bord apar in instrumentarul de bord sub forma unor pictograme de diferite culori și forme și…

- ”Nu sunt probleme cu stocurile de carburanti. Ministerul Energiei va reveni in cateva minute cu detalii”, a declarat Dan Carbunaru, in mesajul catre presa. Ministrul Energiei, Virgil Popescu a scris, imediat, pe Facebook, ca ”Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii”.…

- FCSB a invins-o pe FC Voluntari, duminica, scor 1-0, in etapa a 30-a Ligii 1, ultima a sezonului regulat. Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, s-a aratat fericit de victoria obținuta in-extremis, dar a recunoscut ca a vorbit cu Gigi Becali despre o eventuala plecare „Cred ca am facut un joc bun, am…