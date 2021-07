Pontul zilei Jocurile Olimpice de la Tokyo. Turneul de baschet: Ora marii revanșe pentru Team USA Partida uriașa în turneul masculin de baschet, duminica dupa-amiaza. Este programata, de la ora 15.00, reeditarea finalei mondiale din urma cu doi ani, disputata tot în Asia, dar în China. Atunci, Franța a uluit lumea sportului cu triumful sau.



Gregg Popovich și Steve Kerr dirijeaza de pe margine lotul. Iar americanii arata ca știu sa faca echipa. Seful este maestrul Pop, secondat de guru-ul de la Golden State Warriors.



Când Popovich a fost nonimalizat sa preia echipa, prima oara l-a sunat pe Kerr, cerându-i sa-i fie alaturi ca &"secund&". &"Sa lucrez… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

