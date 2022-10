Ponton plutitor cu flotoare din plastic la Băcăinți. Primăria Șibot cere acord de mediu pentru un proiect turistic unic în zonă Ponton plutitor cu flotoare din plastic la Bacainți. Primaria Șibot cere acord de mediu pentru un proiect turistic unic in zona Primaria Șibot intenționeaza realizarea unei zone de agrement pe Raul Mureș, in localitatea Bacainți. Instituția a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, o solicitare de emitere a unui acord de mediu. Primaria intenționeaza montarea unui ponton plutitor cu flotoare din plastic și amenajarea spațiului aferent cu rampa de acces, pod de alunecare, parcari și […] Citește Ponton plutitor cu flotoare din plastic la Bacainți. Primaria Șibot cere acord de mediu pentru… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

