- Dupa Kirgizstan și Armenia, Tadjikistanul și Belarus ar putea sa nu mai accepte nici ele cardurile rusești Mir. Motivul este amenințarea acestor cu sancțiuni din partea Statelor Unite, titreaza ziarul Kommersant, conform Rador Radio Romania.

- In urma cu o luna, Vero Caliman (36 de ani) alias „Fetița Zurli”, din „Gașca Zurli”, dupa cum o cunoaște o țara intreaga in urma numeroaselor spectacole pe care le-a avut, iși anunța retragerea din trupa dupa 15 ani de activitate. Motivul public invocat de actrița a fost faptul ca iși dorește o schimbare…

- Vreme de opt ore (de la 9:00 pana la 17:00), prețul la bursa al energiei electrice in Bulgaria a fost, duminica trecuta, de zero leva. Acest lucru se intampla pentru prima data in acest an și este unul din puținele cazuri in care curentul e fara valoare vreme de atat de multe ore, scrie Kapital,…

- Elevii din doua orașe și 15 comune argeșene vor beneficia de transport sigur cu tot atatea microbuze electrice achiziționate de Consiliul Județean Argeș in cadrul unui proiect cu finanțare guvernamentala. In cadrul aceluiași proiect vor fi cumparate și montate și 17 stații de incarcare. Finanțarea de…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, a murit din cauze naturale, a declarat joi șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei - SVR - Serghei Nariskin, informeaza Rador Radio Romania. "Nu cred ca a fost vreun fel de plan special, dar, din pacate, oamenii au o particularitate: mai devreme…

- Producatorii de ulei din Bulgaria pregatesc proteste in primavara, daca statul va continua sa opreasca importul de floarea-soarelui din Ucraina. Motivul este ca legat de faptul ca, in acest caz, fabricile de procesare din Bulgaria vor ramane fara materie prima și vor incepe sa se inchida. Filiala susține…

- SUA au suspendat finanțarea pentru Agenția ONU pentru Refugiatii Palestinieni, UNRWA, din cauza acuzațiilor de implicare a personalului acesteia in atacurile Hamas din 7 octombrie, informeaza Rador Radio Romania.UNRWA a concediat mai multe persoane și a ordonat o ancheta cu privire la informațiile…

