Deputatul Victor Ponta, copresedinte Pro Romania, spune ca, in cazul in care Guvernul va lua banii din pilonul II de pensii, va depune plangere penala. "Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica (ce a facut recent Orban am spus deja ca este o prostie) - pentru decizii politice (bune sau proaste) se da socoteala in Parlament si la alegeri. Cand vine vorba insa de banii mei (si ai dvs) acumulati la pilonul 2 de pensii lucrurile sunt insa total diferite - acei bani NU sunt ai statului, ci au fost platiti de mine (si de toti cei care aveau in 2006 sub 35 de ani)…