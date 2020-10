Stiri pe aceeasi tema

- ​​Premier în timpul tragediei de la Colectiv, Victor Ponta povestește într-un mesaj video postat pe Facebook cum a aflat vestea și de ce a demisionat dupa câteva zile. „A fost o noapte foarte, foarte lunga, eram peste ocean, la 15.000 km de București, când am primit…

- Emoții mari la sediul USR Timiș, inaintea și dupa inchiderea urnelor. In lipsa unor rezultate exit-poll, membrii alianței nu au avut incotro decat sa se uite la rezultatele de la București, unde a caștigat candidatul susținut atat de PNL, cat și de Alianța USR PLUS, Nicușor Dan.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca situația de la Timișoara, in urma careia primarul Nicolae Robu a spus ca fost dezinformat de catre cei de la Guvern este una care ne arata ca fie Guvernul minte, fie este multa incompetența.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor…

- Patru medici epidemiologi au demisionat de la DSP Bucuresti, din cauza volumului prea mare de munca, a anuntat, vineri seara, la Digi 24, directorul adjunct al institutiei, Florentina Iacobi. Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara…