- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la postul România TV, ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor merge luni în Parlament, la votul de învestire a noului Guvern, daca Ludovic Orban nu va înlocui ministrii care au primit aviz negativ în…

- Victor Ponta a declarat, la postul Romania TV, ca partidul pe care-l conduce are mai multe asteptari pentru alegatorii sai, respectiv reforma sistemului de pensii, a sistemului fiscal si o reforma a administratiei, iar Ludovic Orban si echipa sa nu a raspuns la aceste asteptari si nu au cum sa aiba…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat sambata seara la Romania TV ca parlamentarii formațiunii sale NU voteaza guvernul Ludovic Orban dar ca se gandesc sa intre in sala sa asigure cvorumul de ședința cu condiția ca premierul desemnat, Ludovic Orban (PNL), sa-i schimbe pe cei 3 miniștri care…

- Pro Romania a cerut Partidului National Liberal inlocuirea tuturor ministrilor propusi sa faca parte din cabinetul lui Ludovic Orban si care au fost respinsi de comisiile de specialitate ale Parlamentului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul Mihaela Hunca. Aceasta a subliniat ca,…

- Aceasta a subliniat ca, la votul final de investitura a noului guvern, care urmeaza sa fie exprimat luni, senatorii si deputatii partidului condus de Victor Ponta se vor "tine de cuvant fata de alegatorii de centru-stanga", scrie Agerpres. "Noi, cei de la Pro Romania, am solicitat ca toti…

- Marti si miercuri, ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari, potrivit Agerpres.Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului.Au…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are la dispozitie, conform Constitutiei, 10 zile pentru a cere votul de incredere in Parlament asupra programului si a componentei noului Guvern minoritar. Pentru a trece de Parlament, noul Guvern PNL, minoritar, are nevoie de cel putin 233 de voturi si este la mana…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca, daca va fi invitat din nou la consultari de presedintele Klaus Iohannis, va merge, adaugand ca inca nu a avut nicio discutie cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre un nou guvern.La scurt timp dupa declarația sa, Ponta a fost invitat…