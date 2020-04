Ponderea valorii adăugate brute aduse de filialele multinaţionalelor în economia românească a crescut în anul 2017 până la 44,2% Ponderea valorii adaugate brute aduse de filialele multinationalelor in economia romaneasca a crescut in anul 2017 pana la 44,2%, de la 43,3% in 2016, si asta pozitioneaza Romania pe locul patru in Uniunea Europeana, dupa Irlanda (62,8%), Ungaria (50%) si Slovacia (48,1%), arata datele publicate marti de Eurostat. Prin urmare, Romania se situeaza inaintea unor state precum Luxemburg sau Cehia, unde multinationalele erau responsabile pentru 43,7% respectiv 42,9%, din valoarea adaugata realizata in sectorul non-financiar. La polul opus, statele membre UE care depind cel mai putin de multinationale… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

