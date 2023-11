Stiri pe aceeasi tema

- Continua protestele in industria de Aparare din județul Brașov. Acum a venit randul sutelor de salariați ai filialei CARFIL a Companiei Naționale ROMARM SA. Oamenii protesteaza in numar mare impotriva aplicarii prevederilor legii austeritații – 296/2023, care vor avea ca efect falimentul acestei industrii!…

- Marcel Boloș a scris joi seara, pe Facebook, ca „majorarea pensiilor este o prioritate și o responsabilitate pentru Guvern”. „Oamenii care au muncit din greu zeci de ani trebuie sa primeasca sprijinul pe care il merita”, a scris ministrul. In postare, Boloș a spus ca s-a „amuzat” de felul in care a…

- Și astazi dimineața funcționarii de la Casa Județeana de Pensii Brașov au intrerupt lucrul la primele ore ale dimineații. Oamenii sunt nemulțumiți ca salarizarea in sistemul bugetar nu este uniforma, existind categorii favorizate, spun aceștia. „Principalele noaste revendicari sunt: nivelul de salarizare…

- Un job platit cu pana la 2.400 de euro pe luna pentru a viziona clipuri video poate parea foarte atractiv, insa oamenii din Barcelona care au lucrat pentru Meta, care verifica in mod constant conținutul violent de pe platformele de socializare Facebook și Instagram, par sa regrete ca au ales acest post,…

- Peste 700 de oameni din Galați au semnat o petiție online prin care cer „Dreptate pentru Jeny”. In urma cu o luna, cațelușa Jeny a disparut din zona cartierului in care locuia, fiind luata de hingheri. „Au declarat ca a murit subit, fara prea multe explicații”, spun iubitorii de animale

- Proprietarii mai multor masini parcate in zona Viile Noi din Municipiul Constanta au avut neplacuta surpriza sa observe in aceasta dimineata ca au fost taiate cauciurile autoturismelor. Oamenii incearca acum sa afle ce s a intamplat. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere amplasata in zona…

- Intr-o postare devenita virala pe rețelele de socializare, un medic scrie ca aceasta masura este doar o incercare a bisericii de a pasa vina in cazul unor eventuale accidente.„Cand credeam ca le-am vazut pe toate, primesc solicitare de adeverința ca un sugar e sanatos, ca sa poata fi botezat...Am solicitat…