Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ionuț Velcea, baiețelul de 10 ani din comuna Calarași, dat disparut de familie dupa ce a plecat cu bicicleta și nu s-a mai intors acasa, a fost gasit de autoritați sambata dupa-amiaza inecat in Dunare. Cautarile au durat mai bine de o zi, iar trupul baiețelului a fost gasit la peste doi kilometri…

- Chiar daca antrenamentele cu greutati si sesiunile de exercitii in aer liber sunt in topul trendurilor fitness in 2022, majoritatea profesionistilor din fitness vor fi de acord ca anumite aparate fitness se vor numara mereu printre preferatele celor care isi doresc o viata mai sanatoasa. Daca te intorci…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al sucevencei ucise de rechin intr-o stațiune din Egipt, Roxana Alina Donisan, in varsta de 44 de ani, funcționara la Direcția de Finanțe, a ajuns acasa și a fost depus sambata, 9 iulie, la Biserica „Sf. Vineri" din municipiul Suceava.In jurul orei ...

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani disparut din Jimbolia, județul Timiș. „In data de 8 iunie, Draguț Marius Petre ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Jucatorii U-BT Cluj-Napoca s-au intors acasa dupa ce au caștigat in meciul de la Voluntari și și-au pastrat titlul de campioana. „Studenții” au intrat cu cupa in Someș, cand au sosit in oraș.

- ”The Track Namibia”, ultramaratonul din Africa, s-a terminat astazi, iar Iulian Rotariu, pompierul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani, a trecut al doilea linia de finish.

- Luni, 23 mai, in jurul orei 13:05, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin apel 112, despre faptul ca la data de 21 mai, in jurul orei 12:00, MOLNAR BEATA in varsta de 30 de ani, din municipiul Targu Mureș ar fi plecat de la locuința ei din Cluj-Napoca, in prezența prietenului ei,…

- Fratii Advahov si trupa Zdob si Zdub s-au intors acasa. Acestia au revenit de la Torino, acolo unde ne-au reprezentat tara la finala concursului Eurovision. Artistii au ales un mod original de a-si face aparitia in fata presei si au sosit pe peron, cu trenul Chisinau-Bucuresti.