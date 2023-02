Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile durerii dupa cutremurul din Turcia! Peste 22.000 de oameni și-au pierdut viața in urma cutremurelor catastrofale care au avut loc la inceputul acestei saptamani. Trupurile neinsuflețite ale oamenilor sunt ținute pe stadioane și in parcari. Și la aceasta ora, peste 141.000 de salvatori continua…

- Peste 20.000 de oameni și-au pierdut viața in cutremurele din Turcia și Siria, iar bilanțul va mai crește, probabil, pe masura trecerii timpului. Ajutoarele sosesc din toata lumea, inclusiv din țarile arabe.

- Cutremurul din Turcia a starnit dorința de a oferi ajutor a mai multor țari, printre care și Romania. In echipele de salvatori se afla și doi caini eroi, Zura și Akim, care au pornit intr-o calatorie grea, dar cu mult entuziasm, ca sa salveze vieți. Iata cine sunt dresorii lor.

- In aceasta dimineața, Turcia a primit ajutor din partea autoritaților din Romania. O echipa de sprijin, formata din personal specializat de cautare-salvare, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari, a ajuns in provincia Hatay. Ce se intampla in aceste…

- Aproape 60 de romani au plecat luni spre Turcia, cu doua aeronave pline de echipament, pentru a ajuta țara in urma celor doua cutremure devastatoare. Care este mesajul Turciei dupa ce zeci de romani au plecat sa recupereze oameni de sub daramaturi, mai ales ca salvatorii din Romania se lupta cu frigul…

- ULTIMA ORA! Pompierii romani vor pleca sa dea o mana de ajutor in Turcia, astfel Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei In urma consultarii cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, azi, Comitetul Național pentru Situații de Urgența,…

- Guvernul Romaniei anunta, luni, ca in urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, luni, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea DSU, in urma cutremurului care a avut loc in Turcia. Astfel, Guvernul Romaniei a decis…

- “Am primit zeci de mesaje zilele acestea si doresc sa va multumesc pentru incurajari, rugaciuni si donatii. Doresc sa mentionez, faptul ca, eu si mama mea ,suntem de cateva zile in Turcia. Am reusit cu ajutorul vostru, al oamenilor cu suflet, sa adunam o parte din banii de care aveam nevoie pentru…