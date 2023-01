Pompierii, jandarmii și salvatorii montani din Alba în alertă, după emiterea codului roșu de vreme rea. Ce măsuri iau autoritățile Pompierii, jandarmii și salvatorii montani din Alba in alerta, dupa emiterea codului roșu de vreme rea. Ce masuri iau autoritațile Autoritațile din Alba sunt in alerta dupa ce la nivelul zonei montane a județului a fost emisa o avertizare meteo de tipul Cod Roșu de vreme rea. Este vorba despre o avertizare de viscol puternic in Alba. La altitudini de peste 1800 metri va fi viscol puternic, cu rafale ale vantului de peste 120…140 kilometri […] Citește Pompierii, jandarmii și salvatorii montani din Alba in alerta, dupa emiterea codului roșu de vreme rea. Ce masuri iau autoritațile in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

