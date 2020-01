Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei pentru marea petrecere de Revelion. Restrictiile vor fi aplicate de marti, de la ora 13:00, si pana miercuri, la ora 06;00, pe Bulevardul Unirii in perimetrul cuprins intre Bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei (inclusiv cele doua bretele adiacente…

- Un incendiu extrem de puternic a izbucnit vineri dimineața, in jurul orei 5.30, la un depozit din localitatea Afumați, Ilfov. Inspectoratul penrtru Situații de Urgența intervine masic, cu peste 150 de pompieri și 25 de autospeciale, insa nu pot patrunde in interior pentru ca flacarile sunt extrem de…

- O autospeciala de intervenție a fost transferata de Consiliul Județean Timiș de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș. De acest vehicul va beneficia Serviciul de voluntari din Nadrag. Alaturi de inspectorul șef Lucian Mihoc și primarul comunei Nadrag, Liviu Muntean, președintele Consiliului…

- Potrivit unor surse liberale citate de G4 Media, Guvernul Orban intenționeaza sa adopte proiectul de buget prin procedura angajarii raspunderii. Aceasta ar urma sa aiba loc in intervalul dintre Craciun și Revelion, daca negocierile cu cu PSD, ALDE, Pro Romania și UDMR eșueaza, scrie 4GMEDIA. Informația…

- Aproape 100 de cadre medicale de la cel mai mare spital din Oltenia au declansat un protest spontan in aceasta dimineata. Este vorba de angajatii Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova care in acesta dimineata au intrerupt lucrul si au iesit in curtea unitatii ca sa protesteze. Oamenii, foarte revoltati,…

- Senatorul Marcel Vela, propus de PNL sa fie ministru de Interne in guvernul Ludovic Orban, a anunțat, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca va face o analiza cu privire la Departamentul pentru Situații de Urgența condus de secretarul de stat Raed Arafat, pentru a lua cea mai buna…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reacționat, joi seara, dupa apariția imaginilor de la Colectiv, publicate de jurnaliștii de la Libertatea. Arafat a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca va veni cu un raspuns. privind imaginile care arata intervenția din primele momente…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…