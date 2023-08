Momente de spaima pentru turiștii cazați la un hotel din stațiunea Baile Felix, dupa ce in incita a izbucnit un incendiu. Pompierii bihoreni au intrat in alerta și intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu ce afecteaza, din primele informații, doua camere ale unui hotel din Baile Felix. „Incendiu violent la Hotel Mures din Baile Felix”, […] The post Pompierii, in alerta! Incendiu violent la un hotel din Baile Felix - VIDEO first appeared on Ziarul National .