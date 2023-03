Pompierii în alertă. Hală cuprinsă de flăcări, în Timiș Un apel la 112 venit la ora 17:44 a mobilizat pompierii timișeni la locul unui incendiu care a cuprins o hala de producție din Lugoj, in zona fostei fabrici de pantofi. „La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Stației Buziaș cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, patru […] Articolul Pompierii in alerta. Hala cuprinsa de flacari, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

