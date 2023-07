Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 03 iulie – 10 iulie 2023, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița au acționat in cadrul a 333 de evenimente: 12 incendii (locuințe, anexe gospodarești, vegetație uscata etc.); 16 acțiuni in caz de accidente rutiere, …

- In primele 6 luni ale acestui an echipajele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloace tehnice... The post Șase luni de foc pentru pompierii aradeni cu peste 6.800 de misiuni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- In perioada 26 iunie – 03 iulie 2023, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 292 de evenimente, astfel:8 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.); 15 acțiuni la accidente rutiere; 40 actiuni…

- Saptamana trecuta a fost una de „foc” pentru pompierii dambovițeni! Echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița au acționat la aproape 300 de evenimente, in perioada 26 iunie – 3 iulie. Mai exact, pompierii militari din cadrul ISU…

- In perioada 19 23 iunie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 251 misiuni, cele mai multe dintre ele ndash;191, fiind pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor cu afectiuni medicale.Potrivit…

- Pompierii de la ISU Dambovița pe locul 1 la proba „descarcerare din autovehicule”, este vorba despre echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovita „Carpathian Bears Dambovita Extrication Team” a participat, in perioada 9-11 iunie, la Competiția…

- In perioada 15 18 mai, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 218 misiuni, cele mai multe dintre ele ndash;180, fiind pentru acordarea primului ajutor si transportarea la unitatile sanitare a persoanelor cu afectiuni…

- In perioada 24 aprilie – 01 mai 2023, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 263 evenimente: 21 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 10 acțiuni la accidente rutiere, 17 acțiuni pentru…