Stiri pe aceeasi tema

- 39 de oameni au murit și alți noua au fost raniți in timpul unui incendiu izbucnit intr-un magazin din China. Numarul victimelor ar putea crește, deoarece in interior se aflau mai multe persoane, avertizeaza autoritațile, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.Incendiul s-a produs in orașul Xinyu din…

- Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma la un șopron in care sunt depozitați baloți de paie, intre Șofronea și Zimandcuz. Pompierii aradeni acționeaza pentru stingerea focului. „Incendiu izbucnit la un șopron in care sunt depozitați baloți de paie, intre localitațile Șofronea și Zimandcuz. Intervin…

- Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma la un șopron in care sunt depozitați baloți de paie, intre Șofronea și Zimandcuz. Pompierii aradeni acționeaza pentru stingerea focului. „Incendiu izbucnit la un șopron in care sunt depozitați baloți de paie, intre localitațile Șofronea și Zimandcuz. Intervin…

- Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza la o cladire din comuna gorjeana Turburea. Focul a cuprins tot acoperisul. La fața acționeaza cinci autospeciale de pompieri. „Avem un incendiu izbucnit la o cladire la Turburea. La fața locului se intervine cu cinci autospeciale de lucru cu apa și spuma din cadrul…

- Un incendiu a avut loc in Bujac, pe strada Ioan Fluieras. Focul a izbucnit de la o tigaie uitata pe foc. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La locul evenimentului este alocata și o ambulanța SAJ”, a declarat Ruxandra Klein, Inspectoratul…

- Un puternic incendiu a cuprins noaptea trecuta o anexa gospodareasca la Mihai Viteazu. Pompierii turdeni au intervenit cu cu doua autospeciale. Focul a izbucnit in jurul orei 23 la o bucatarie de vara. Incendiul risca sa se extinda și la locuința din apropiere. „La fața locului, pompierii turdeni au…

- Incendiul a izbucnit duminica, 19 noiembrie, la acoperisul cladirii Primariei comunei ialomitene Sfantu Gheorghe, fiind stins de pompierii din Urziceni. Din fericire, nu au fost victime, transmite ISU Ialomița, citat de Agerpres.La fața locului au intervenit patru echipaje de la Detasamentul de pompieri…

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața in interiorul unui magazin dezafectat din Deva. Focul s-a extins la o hala din vecinatate, iar echipele de pompieri au fost suplimentate deoarece exista riscul ca incendiul sa afecteze si o casa de locuit. Incendiul a izbucnit in Santuhalm, un sat aparținator al…