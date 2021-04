Stiri pe aceeasi tema

- Sunt prea putini medici si asistente inclusiv la serviciul de ambulanta din multe judete. In Gorj mai este nevoie de 30 de doctori specializati in intervenții de urgenta. Foarte multi! Acum, doar 4 lucreaza pe Salvare, cate unul in fiecare tura.

- Polițiștii au avut de gestionat, la finele saptamanii trecute, doua cazuri de agresiune in familie delicate, intr-un caz fiind vorba de un fiu care și-a agresat mama și a amenințat ca ii incendieze casa, iar in celalalt de un barbat care a facut un scandal monstru in familie, lovindu-și fiica ...

- HOROSCOP. Șansa de a intalni o persoana care, prin inițiativele pe care le va avea, ar putea atrage norocul asupra nativilor.HOROSCOP In ziua de 22 februarie, Mercur va reveni la mersul direct, evoluand, in zodia Varsatorului, pana pe 16 martie, un rastimp suficient pentru a repara niște erori de comunicare…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a dat in judecata pe liderul opozitiei, deoarece l-a criticat pentru misiunea esuata de salvare a 13 ostatici turci in nordul Irakului, transmite joi dpa. Erdogan ii...

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a efectuat 1.038 de misiuni in ultimele 24 de ore, cum ar fi stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, operațiuni de descarcerare, deblocare și salvare de persoane și animale. Cele mai multe misiuni au fost inregistrate in zona București-Ilfov…

- Trei pompieri au murit in timpul unei misiuni de salvare a persoanelor ramase in interiorul unei cladiri cuprinse de flacari. S-a intamplat in orașul Krasnoiarsk, din Federatia Rusa, unde in aceasta dimineata a izbucnit un incendiu la un depozit de piese auto.

- Eveniment Final de saptamana cu sute de solicitari pentru Serviciul de Ambulanța ianuarie 25, 2021 10:50 568 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman (SAJ) in intervalul vineri, 22 ianuarie – luni, 25 ianuarie, pentru șase persoane fiind constatat decesul, in…