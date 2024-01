Pompier de la ISU Dolj, prins de polițiști când vindea petarde . S-au efectuat și percheziții domiciliare in Craiova, in cazul acestuia, oamenii legii gasind aproximativ 600 de kilograme de astfel de produse, informeaza Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara-Circumscripția teritoriala Craiova. Potrivit procurorilor, in data de 4 ianuarie s-a desfașurat in municipiu o ampla acțiune pentru prevenirea și combaterea comercializarii materialelor pirotehnice fara drept.Cu aceasta ocazie, existand indici și acțiuni de cercertare la baza, a fost prins in flagrant un barbat de 34 de ani, ofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

