Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo, interpelat intr-o audiere in Senat pe tema unei aparente inertii a Statelor Unite fata de amenintari ale Rusiei la adresa militarilor americani in Afganistan, a invocat joi moartea a 300 de rusi in Siria, pentru a demonstra fermitatea Washingtonului, relateaza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a avertizat investitorii sa anuleze cele doua proiecte majore de conducte de gaze din Rusia, Nord Stream 2 și TurkStream, sau sa faca fața sancțiunilor Washingtonului. Pompeo a spus ca Departamentul de Stat urmeaza sa actualizeze „CAATSA (Countering America’s…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat la telefon despre situatia din Afganistan cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, dupa ce presa americana a dezvaluit luna trecuta ca Rusia a oferit prime pentru uciderea unor militari occidentali in Afganistan, relateaza…

- Administratia Donald Trump va avea o reactie virulenta daca se va confirma ca Rusia le-a oferit recompense insurgentilor talibani afgani pentru a omori militari americani sau din alte tari NATO in Afganistan, afirma Robert O'Brien, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala.Casa…

- Indexul Global al Pacii 2020 arata ca Romania a urcat pe locul 22 in topul siguranței la nivel global, fiind cu trei poziții mai sus decat in 2019. Indexul Global al Pacii este un raport intocmit anual de catre Institute for Economics & Peace (IEP). Indexul Global al Pacii 2020 ia in calcul 163 de…

- Rusia a trimis recent avioane de vanatoare in Libia pentru a-i sustine pe mercenarii rusi care lupta la sol de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar in conflictul care devasteaza aceasta tara, a acuzat marti armata americana, potrivit AFP si Reuters. "Rusia incearca, in mod clar, sa incline balanta…

- Statele Unite au anuntat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilatie pentru a ajuta Rusia sa combata epidemia COVID-19, la cateva saptamani dupa ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informeaza AFP preluat de agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat initiativa…

- Rusia și China continua sa fie competitori pentru Statele Unite, iar Armata americana iși continua pregatirea pentru situații neprevazute, chiar și in contextul creat de pandemia de Covid-19, a anunțat luni secretarul american al apararii, Mark Esper. La o dezbatere a Institutului Brookings, el a spus…