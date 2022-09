Pomenirea Sfântului Mucenic Autonom Sfantul Autonom a fost episcop in Italia. In timpul prigoanelor lui Diocletian, Sfantul Autonom a parasit Italia, stabilindu-se in Bitinia (Asia Mica), in localitatea Soreus, aducand multi pagani la credintta crestina. Sfantul Mucenic Autonom a ridicat pentru comunitate o biserica inchinata Sfantului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici, sfantul hirotoneste pe Cornelius, un crestin plin de ravna pentru Hristos, mai intai diacon, iar mai apoi preot. Sfantul Mucenic Autonom a predicat cuvantul lui si in tinuturile Lykaonia si Isauria. Imparatul Diocletian a ordonat arestarea sfantului, drept… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

