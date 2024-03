Calendar-Ortodox: 5 Martie - Ce sfinti sunt sarbatoriti astazi In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfantului cuviosului mucenic Conon, cel din Isauria.Sfantul Conon a trait pe vremea sfintilor apostoli. Era fiul lui Nestor si al Nadei, dintr un sat numit Vidani. Parintii sai, la vremea cuvenita l au casatorit, dar el a dorit sa traiasca cu femeia lui in feciorie. Se zice ca insusi arhanghelul Mihail l a invatat credinta in Hristos, l a botezat in numele de viata facatoarei Treimi, l a impartasit cu Preacuratele Taine si i a dat puterea de a savarsi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Conon din Isauria si Conon Gradinarul; Sf. Cuv. Marcu PustniculGreco-catoliceSf. cuv. m. CononRomano-catoliceSs. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.Sfantul Mucenic Conon din Isauria este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 5 martie.Sfantul…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Conon din Isauria si Conon Gradinarul; Sf. Cuv. Marcu PustniculGreco-catoliceSf. cuv. m. CononRomano-catoliceSs. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.Sfantul Mucenic Conon din Isauria este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 5 martie.Sfantul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea cuviosului nostru parinte Xenofont, a sotiei sale Maria si a fiilor lor Arcadie si Ioan.Cuviosul Xenofont era din Constantinopol, om bogat pe dinafara, iar pe dinauntru plin de cucernicie. Deci, si a trimis pe cei doi fii ai sai la Beirut in Fenicia,…

- SPRIJIN… Parinții care au copii la creșa sau la gradinița pot primi bani pentru a achita taxele. Este vorba de o suma maxima de 1.500 de lei pentru fiecare copil, suma care vine direct de la angajator. Masura nu ține cont de cat de mari sunt veniturile parinților, insa aceștia trebuie sa completeze…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintitului mucenic Teopempt episcopul, care prin sabie s a savarsit si a mucenicului Teona.Acest sfant mucenic Teopempt a fost episcop, in zilele imparatului Diocletian, la anii 290. Si ridicand Diocletian prigoana asupra crestinilor, Teopempt a fost cel…

- In aceasta luna, in ziua a treizeci si una, pomenirea Cuvioasei maicii noastre Melania Romana.Cuvioasa maica noastra Melania a trait pe vremea imparatului Honoriu. Era de neam cinstit si stralucit, intaiul in senatul roman. Sfanta iubea din toata inima pe Domnul si dorea sa traiasca in feciorie. Dar…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea patimirii Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie si Calinic.Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Deciu si a ighemonului Cumvrichie, care a pornit mare prigoana impotriva crestinilor in partile Nicomidiei, Niceii si Cezareii Bitiniei.Sfantul…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Patapie.Cuviosul Parintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegand viata calugareasca, a urmat lui Hristos si s a nevoit multi ani in pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a facut foarte multe minuni: a dat…