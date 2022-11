Acest apostol era din Betsaida Galileii, impreuna-cetatean cu Andrei si cu Petru, apostolii, si multa intelepciune avea acest dumnezeiesc apostol, indeletnicindu-se cu cartile prorocilor si feciorelnic in toata viata sa cunoscandu-se. Pe acesta aflandu-l Domnul dupa botezul sau in Galileea, l-a chemat ca sa-i urmeze Lui. Iar el, intalnind pe Natanael, i-a zis: „Am aflat pe Cel despre Care a scris Moise in Lege si proroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret”. Si alte inca multe ziceri se afla in sfanta Evanghelie aratatoare pentru acest apostol. Deci acesta, luand dupa sorti pamantul Asiei,…