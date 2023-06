Pomenirea preacuviosului părinte Atal, făcătorul de minuni Acest Preacuvios Atal, lepadandu-se de lume si facandu-se calugar, a aratat toata nevointa, petrecand cu post si cu priveghere. Ca a doua zi si a treia zi, de multe ori si a cincea zi gusta mancare si niciodata n-a dormit culcat, sau intr-alt chip cu dinadinsul, ci sezand si stand, mangaia firea. Pentru acestea, dar a luat multa folosinta de la Dumnezeu si s-a imbogatit cu izvoare de multe minuni, caci arata cuviosul mila nu numai fata de oameni ci si fata de cele necuvantatoare si neinsufletite si nesimtitoare. Si cerand de la cei ce erau langa dansul iertare, si-a dat sufletul la Dumnezeu. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta pomenirea sfantului sfintitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina.Tot in aceasta zi, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Nichita Niceta Marturisitorul, episcopul Calcedonului sec. IX .Acest preacuvios Nichita, din pruncie iubind pe Hristos,…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Simeon din Muntele cel minunat.Acest cuvios a trait in zilele batranului Iustin, si a fost nascut in Antiohia Siriei, din tatal Ioan, care era din Edesa, si din maica Marta, fiind crescut in aceeasi cetate a Antiohiei.…

- Despre rugaciuni putem spune ca sunt este unele dintre cele mai puternice "arme" pe care ni le-a dat Dumnezeu. Deși pare ușor, sa știi sa te rogi nu este intotdeauna așa .O mulțumire din suflet este intotdeauna un bun inceput pentru o conversație cu divinitatea. Iata care este rugaciunea facatoare de…

- Florin Tanasescu „Cum va radem, dom’ senator?”, a fost prima-ntrebare pe care nefericitul i-a pus-o domnului Pamfil. Si ultima, ca i-a inchis sandramaua, ca n-avea autorizatie de stingere pentru peruci. Apoi, dom’ Pamfil, senator, a luat in vizor o frizerie pe care scria: „Barbierim dusmani!”. „Cre’…

- Un enoriaș sucevean aflat in pragul deznadejdii pentru ca lumea este tot mai rea pe zi ce trece s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca sa-i dea un strop de speranța. „Sarut’mana parinte, traim vremurile de pe urma? Parca lumea e tot mai rea pe zi ce trece și e tot mai greu…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Tit, facatorul de minuni Sfantul Cuvios Tit a trait in timpul marilor tulburari provocate de iconoclasm (secolul al IX-lea), fiind un adevarat stalp al Bisericii lui Hristos și al Ortodoxiei. Pentru marea sa credința, smerenie și curație, Dumnezeu l-a invrednicit…

- Sarbatorile zilei de 2 Aprilie - Sfantul Tit, facatorul de minuni/ Sfinții Amfian și EdesieOrtodoxe Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Lavinica Mitu si-a redescoperit pasiunea pentru scris dupa ce a nascut, cand, din dorinta de a evada din realitatea cotidiana, a decis sa urmeze cateva cursuri de creative writing. Romanul sau de debut, "Barbatul fara cap", a aparut din nevoia de a incheia o conversatie de mult inceputa cu copilul ei…