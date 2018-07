Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului ar fi responsabila de aparitia a 3,2 milioane de noi cazuri de diabet zaharat de tip 2 in fiecare an, la nivel global, potrivit unui nou studiu condus de un cercetator de la Universitatea Washington.

- Bucureștiul incaseaza cea mai mare cota din impozitul pe venit platita de populație și din acest motiv Gabriela Firea nu ar susține reducerea prin lege a cotei de impozitare de la 16 la 10%. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a atacat indirect edilul Capitalei, pentru ca ”tace” in timp ce primarii din…

- Persoanele cu cetațenie romana au devenit a doua cea mai mare comunitate fara cetațenie britanica din Regatul Unit, scrie BBC News. Potrivit Oficiului Național de Statistica, numarul cetațenilor romani a crescut cu 25% intre 2016 și 2017, ajungand la 411.000. Dintre cei peste 62 de milioane de rezidenți…

- In anul 1997, in perioada de varf a rapoartelor și investigațiilor despre obiectele zburatoare neidentificate (OZN-uri), o structura a Ministerului Apararii din Marea Britanie, responsabila cu colectarea informațiilor ce țin de siguranța naționala, a fost desemnata responsabila cu anchetarea fenomenelor…

- Aproape șapte milioane de oameni mor din cauza aerului poluat in fiecare an. Cele mai multe decese cauzate de poluare au loc in Asia și Africa, așa cum reiese din raportul Organizației Mondiale a Sanatații, dat publiciații miercuri. Nivelul poluarii din aer a atins cote alarmante in mai multe zone ale…