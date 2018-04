Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție pentru limitarea poluarii produse pe raul Mures Administratia Nationala "Apele Române" anunta ca echipele sale de interventie continua sa actioneze pentru limitarea poluarii produse ieri pe râul Mures, când bazinul unui transformator de la termocentrala Iernut…

- Autoritatile din Alba, alertate de vineri de poluarea accidentala pe raul Mures, provenita de termocentrala Iernut, au continuat si sambata mobilizarea in teren, pentru indepartarea uleiului industrial deversat in apa si purtat de curenti. Dimineata, o parte din „viitura” ajunsese in zona Teius – Capud…

- Se încheie epoca rablelor înmatriculate în Bulgaria. Autoritațile de peste Dunare pregatesc taxa auto de poluare. Asta le strica planurile celor peste 100.000 de șoferi care și-au înscris mașinile în țara vecina ca sa scape de impozitul de la noi, care între…

- Autoritatile din Bulgaria lucreaza la un proiect legislativ privind taxa auto de poluare, masura care va lovi in cei peste 100.000 de soferi romani care si-au inscris masinile in tara vecina ca sa scape de impozitul de aici. Introducerea taxei de poluare, care nu mai exista la noi, le va face viata…

- Autoritatile din Costa Rica au trimis la DNA, in baza unei comisii rogatorii internationale, dosarul mortii suspecte a milionarului Costel Comana. Afaceristul s-a sinucis pe 25 februarie 2015 in toaleta avionului care il transporta pe ruta Bogota (Columbia) - San Jose (Costa Rica). Milionarul calatoarea…

- Romgaz va investi in acest an 856 de milioane de lei la termocentrala pe care o construieste la Iernut, dupa ce, anul trecut, a efectuat plati de 200,4 milioane de lei in contul acestui proiect, conform datelor furnizate de reprezentantii companiei, citate de Agerpres.Pentru anul 2018 sunt planificate…

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Metalurgistul Cugir a participat, astazi, la un triunghiular amical la Sibiu, alaturi de formațiile Hermannstadt II (divizionara terța) și Hermannstadt (jucatorii care nu au evoluat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei cu FCSB), partidele disputandu-se pe „Municipal”, unde ieri echipa lui Alex…