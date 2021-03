Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat in prealabil Israelul cu privire la anuntarea faptului ca este pregatita sa negocieze cu Iranul o revenire la respectarea atat de catre Washington, cat si de catre Teheran, a angajamentelor pe care si le-au asumat prin Acordul de la Viena din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi disponibilitatea reafirmata a SUA de a se angaja in relatia cu Iranul, si-a oferit serviciile in calitate de mediator onest si a afirmat ca Arabia Saudita si Israelul trebuie, in ultima instanta, sa fie implicate intr-un fel sau altul in acest dosar,…

- Armata iraniana va organiza, marti, un exercitiu aerian de amploare, cu drone militare, in contextul tensiunilor cu Statele Unite si Israelul, anunta agentia de presa oficiala IRNA, citata de site-ul...

- Necunoscut lumii pana la sfarșitul lunii trecute, un savant iranian, era insa foarte popular in cercul celor implicați in programul nuclear al regimului de la Teheran. A fost ucis, intr-un atac in spatele caruia Iranul acuza ca s-ar afla Israelul.