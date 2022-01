Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski a acuzat Germania ca incearca sa impuna "un al IV-lea Reich" in Uniunea Europeana sub forma unui "stat centralizat" in care Berlinul sa ia toate deciziile, transmite luni EFE. Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie, aflat la guvernare in…

- Seful puterii national-populiste poloneze Jaroslaw Kaczynski acuza Germania, intr-un interviu acordat unei publicatii de extrema dreapta, de faptul ca incearca sa transforme Uniunea Europeana (UE) intr-un al ”Patrulea Reich” federalist, relateaza AFP, potrivit news.ro. Exista tari ”care nu…

- Uniunea Europeana investeste peste 1,1 miliarde de euro in sapte proiecte inovatoare de mare anvergura in Belgia, Italia, Finlanda, Franta, Tarile de Jos, Norvegia, Spania si Suedia, in cadrul Fondului pentru inovare, potrivit Agerpres. Granturile vor sprijini proiectele care vizeaza introducerea…

- Bancile din Uniunea Europeana au inasprit condițiile de acordare a creditelor ipotecare in aceasta toamna, iar tendința este de acontinua limitarea la credite, arata datele unui studiu publicat de Banca Centrala Europeana (BCE). Inasprirea accesului la imprumuturi ar putea afecta cresterea economica…

- Uniunea Europeana este prima putere agricola mondiala. In 2019, producția europeana a UE se cifra la 418,5 miliarde euro, iar statele care au o contribuție importanta sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda, Polonia și Romania. Impreuna, cele 7 state europene totalizeaza peste 75% din producția…

- Unele partide politice din Europa sau din lume se afla intr-o forma de regresie care poate fi numita „zombificare”, scrie profesorul Universitații Tartu din Estonia, Juri Saar, care folosește acest termen pentru a descrie populismul unor partide precum cel republican din SUA, cel conservator din UK…

- Audienta pentru faza finala a Ligii Natiunilor a crescut cu 30 la suta fata de editia precedenta, cea desfasurata in Portugalia in iunie 2019, devenind astfel cea mai vizionata de pana acum, a anuntat Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) pe pagina sa de internet, citata de agentia EFE. Aproximativ…

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…