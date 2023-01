Stiri pe aceeasi tema

- Germania ”nu se va opune” voinței Poloniei de a livra tancuri Leopard Ucrainei, daca Varșovia cere autorizare din partea Berlinului, a declarat duminica șefa diplomației germane, dna Annalena Baerbock. ”Daca ne este adresata intrebarea, noi nu ne vom opune”, a declarat dna Baerbock, un ministru din…

- Varșovia nu a cerut inca permisiunea Berlinului, dar „daca ni se va cere, nu ne vom opune”, a declarat duminica șefa diplomației Annalena Baerbock, citata de Reuters . O decizie finala trebuie luata de cancelarul Olaf Scholz. Germania „nu se va opune” daca Polonia sau alți aliați ar cere acordul pentru…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a calificat drept o acțiune neprietenoasa din partea Poloniei posibila furnizare de tancuri Leopard Ucrainei fara autorizația Berlinului. „Polonia nu ar trebui sa transfere tancuri Leopard catre Ucraina fara acordul Berlinului”, transmite oficialul german.…

- Președintele Volodimir Zelenski așteapta „decizii importante”, pe masura ce aliații Kievului se reunesc in Germania, pentru a discuta despre trimiterea de tancuri moderne in Ucraina, relateaza The Guardian. Intre timp, Statele Unite au anunțat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare…

- Polonia a anuntat miercuri ca va trimite Ucrainei tancuri Leopard ca parte a unei coalitii internationale, acestea urmand a fi primele tancuri de fabricatie occidentala pe care Kievul le va primi dupa declansarea invaziei rusesti, relateaza Reuters. Kievul a solicitat tancuri occidentale, printre care…

- Polonia, o tara vecina cu Ucraina, care se apara de agresiunea rusa, a semnat miercuri un acord privind achizitionarea a 116 tancuri de tip Abrams din Statele Unite, in cadrul unei consolidari a armatei poloneze, o vanzare aprobata de catre Departamentul de Stat in decembrie, relateaza AFP. "Consolidam…

- Polonia vrea sa obtina sprijinul Germaniei pentru a aplica sanctiunile UE asupra sectiunii polono-germane a conductei de titei Drujba, astfel incat Varsovia sa poata renunta la un acord de cumparare a petrolului rusesc anul viitor fara a plati penalitati, au spus doua surse familiare cu discutiile,…

- Oficialii polonezi au refuzat oferta Germaniei privind un sistem de aparare aeriana, spunand ca acesta ar trebui sa fie oferit Ucrainei. La inceputul acestei saptamani, Germania a oferit Poloniei avioane Eurofighter și sisteme de aparare Patriot pentru a ajuta Varșovia sa-și apere spațiul aerian.…