- O echipa medicala din Polonia va fi trimisa in țara noastra, pentru a ne ajuta in lupta impotriva pandemiei, a anunțat premierul polonez Mateusz Morawiecki, pe Twitter.„Din cauza situației extrem de dificile din Romania, cauzata de COVID-19, dupa consultarile cu președintele Romaniei Klaus Iohannis…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a lansat un apel, joi, catre ”toti actorii politici responsabili” sa sustina formarea noului Guvern astfel incat Romania sa depaseasca ”cat mai curand” criza medicala si pe cea economica. “Tara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta.…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca, in Romania, legile sunt facute pentru a fi respectate de norod, nu de cei care le concep sau aplica, dar unii țin neaparat sa ne puna mereu acest lucru in fața. Congresul organizat de Partidul Național Liberal in weekend-ul precedent, in Capitala, la Romexpo,…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a ajuns la Congresul PNL in jurul orei 11.00. Șeful statului a deschis Congresul cu un discurs in care iși arata susținerea pentru actualul premier al Romaniei, Florin Cițu. Vezi și LIVE Marea confruntare din PNL | Liberalii aleg azi intre Orban și Cițu Declarația…