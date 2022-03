Polonia trimite militari în România, în grupul de luptă NATO O subunitate de militari polonezi va veni in Romania, urmand sa faca sa faca parte din grupul de lupta al NATO condus de Franța, a anunțat, joi, la Varșovia, premierul Nicolae Ciuca. „Am obținut acordul premierului polonez ca o subunitate sa faca parte din grupul de lupta al NATO din Romania condus de Franța”, a […] The post Polonia trimite militari in Romania, in grupul de lupta NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

