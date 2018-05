Polonia, tratează cu seninătate posibilele tăieri bugetare ale UE Guvernul conservator polonez a reactionat cu seninatate la proiectul de buget al UE, care a propus stabilirea unei legaturi intre acordarea de fonduri si respectarea statului de drept, ceea ce face obiectul unor tensiuni intre Varsovia si Bruxelles, informeaza AFP luni.



Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, a calificat proiectul de buget european post-Brexit pentru perioada 2021-2027 o 'baza buna pentru negocieri ulterioare', adoptand un ton foarte diferit de cel al Ungariei.



'Taierile de fonduri in domenii care au importanta cheie pentru noi - politica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

