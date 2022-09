Stiri pe aceeasi tema

Polonia afirma ca se va opune "oricarui demers" al Bruxellesului care urmareste sa priveze Ungaria de finantari europene de 7,5 miliarde de euro din cauza riscurilor de coruptie din aceasta tara, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

- Polonia afirma ca se va opune "oricarui demers" al Bruxellesului care urmareste sa priveze Ungaria de finantari europene de 7,5 miliarde de euro din cauza riscurilor de coruptie din aceasta tara, relateaza AFP.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- Autoritatile judetene au semnat un contract in valoare de peste 7,9 milioane de lei, bani europeni, pentru modernizarea instalatiei electrice si realizarea unui sistem de ventilare si tratare a aerului in doua cladiri ale Spitalului de Pneumoftiziologie din Galati, unde sunt tratati pacientii cu…

Comisia Europeana intenționeaza sa recomande taierea finanțarii guvernului ungar condus de premierul Viktor Orban din cauza corupției generalizate din aceasta țara, relateaza Bloomberg, citand oficiali europeni de rang inalt.

- Castelul Teleki din localitatea Posmus, care in ultimii patru ani a trecut prin ample lucrari de reabilitare printr-un proiect cu fonduri europene castigat de Consiliul Judetean, isi va deschise portile pentru vizitatori in perioada 9-11 septembrie, printr-un festival ce va combina arta contemporana…

Un consortiu condus de Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) isi propune sa combata dezinformarile din mass media online cu ajutorul tehnologiei blockchain si a Inteligentei Artificiale (IA), printr-un proiect finantat cu fonduri europene.

- Procurorii anticoruptie de la DNA-Serviciul Teritorial Ploiesti, care au facut cercetari cu privire la proiectul european pentru reabilitarea a trei strazi din Buzau, au dispus clasarea cauzei. Intr-un document transmis Primariei municipiului Buzau procurorii DNA au dispus o solutie de clasare constatand…